Фриско, США, , 10:59 — REGNUM Студия Gearbox Software опубликовала информацию о втором сезонном пропуске Borderlands 3. Она была выложена 15 октября на сайте компании.

Создатели игры заявили, что два новый дополнения (The Director’s Cut и Designer’s Cut) добавят в популярный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) много нового контента. Купить Designer’s Cut можно будет с 10 ноября 2020 года, второе дополнение станет доступно весной 2021 и тогда Gearbox Software опубликует подробную информацию о нём.

Кроме того, разработчики показали график выхода новых обновлений, имеющих отношение к режимам Arms Race и Vault Hunters. В частности, 20 октября откроются новые деревья навыков Amara и FL4K (персонажи в игре), 22 октября — деревья навыков Moze и Zane. 29 октября состоится трансляция The Borderlands Show и премьера Arms Race.

Ранее Gearbox Software сообщила, что владельцы копий Borderlands 3 для PlayStation 4 или Xbox One смогут бесплатно обновить игру для новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Тогда разработчики отметили, что игра получит новый контент.

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