Уфа, , 11:06 — REGNUM Экс-полицейских и их сообщников, обвиняемых в вымогательстве более полумиллиона рублей и инсценировке ДТП, осудили в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в Уфе весной 2018 года фигуранты уголовного дела задерживали предполагаемых наркоманов и вымогали у них денежные средства, при этом угрожали подбросить им наркотические вещества. Таким способом им удалось получить от четырех потерпевших свыше 560 тысяч рублей. Помимо этого, один из обвиняемых летом 2018 года содействовал фигурантам уголовного дела в инсценировке столкновения между автотранспортными средствами. В результате страховая компания на основании документов о фиктивном дорожно-транспортном происшествии выплатила автовладельцу более 145 тысяч рублей.

Отмечается, что при задержании у одного из обвиняемых были изъяты патроны от боевого оружия, хранящиеся у него незаконно.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело в отношении двух экс-полицейских и их троих сообщников. Свою вину подсудимые не признали. Полицейских уволили со службы.

В результате суд признал экс-полицейских виновными и приговорил к 8 и 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их сообщники получили 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и судебный штраф в сумме 10 тысяч рублей.

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