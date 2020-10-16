Ставрополь, , 11:20 — REGNUM Осенние каникулы в школах Ставрополья из-за ситуации с коронавирусом могут быть продлены на неделю. Данный вопрос проработает краевой минобр, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе губернатора края.

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Работу образовательной отрасли Ставрополья в условиях пандемии в ходе рабочей встречи обсудили губернатор края Владимир Владимиров и министр образования региона Евгений Козюра. Глава ведомства доложил, что с начала учебного года ситуация в школах и детских садах остается стабильной, всплесков заболеваемости нет.

Вместе с тем губернатор поручил предусмотреть дополнительные профилактические меры. Одной из них может стать продление осенних каникул, что позволит создать дополнительную «эпидемиологическую паузу»

«Коронавирус наступает интенсивнее, скоро к нему начнут присоединяться грипп и ОРВИ. Проработайте возможность продления осенних школьных каникул. Например, чтобы они шли не с 1 по 8 ноября, как планировалось, а до 15 ноября», — отметил Владимиров.

Козюра также отчитался об организации профилактических мер в школах края. Он отметил, что в каждом учреждении установлены рециркуляторы воздуха, на входе осуществляется бесконтактная термометрия. По словам министра, контролируется также соблюдение масочного режима, наличие антисептических средств. Учебные помещения проветриваются каждые два часа.

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