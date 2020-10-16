Владимир, 16 октября 2020, 10:58 — REGNUM Во Владимирской области на досрочные каникулы ушли семь школ во Владимире, Вязниках, Камешково и Коврове. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила директор регионального департамента образования Ольга Беляева на брифинге 15 октября.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в региональном департаменте образования заявили, что переводить на дистанционное обучение или отправлять на каникулы раньше срока всех школьников не будут, так как ситуация с заболеваемостью «стабильная, спокойная и управляемая».
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