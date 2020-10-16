Владимир, , 10:58 — REGNUM Во Владимирской области на досрочные каникулы ушли семь школ во Владимире, Вязниках, Камешково и Коврове. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила директор регионального департамента образования Ольга Беляева на брифинге 15 октября.

«Остальные образовательные организации планируют организовать каникулы учащихся в соответствии с графиком учебного процесса. По решению областного оперативного штаба мы подготовили рекомендации, в каких случаях возможно принимать решение о дополнительных каникулах: если есть предписание Роспотребнадзора, если заболели более 20 процентов учащихся, если болеют педагоги, без которых невозможно проводить нормальный, полноценный образовательный процесс, или же если с соответствующими предложениями выходят общественные родительские организации», — рассказала Беляева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в региональном департаменте образования заявили, что переводить на дистанционное обучение или отправлять на каникулы раньше срока всех школьников не будут, так как ситуация с заболеваемостью «стабильная, спокойная и управляемая».

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