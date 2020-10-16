Москва, , 10:58 — REGNUM Только массовая вакцинация населения РФ может способствовать окончательной победе над новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение 16 октября высказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

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"Надеюсь, что в конце октября — первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины. А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. <…> И это будет выходом <…> окончательной победой над пандемией», — заявил столичный градоначальник.

В то же время он отметил, что Москва в ближайшие несколько недель сможет выдержать ситуацию с распространением SARS-CoV-2, однако необходимо, чтобы данная ситуация стала стабильной.

«Для нас важно <…> различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции. <…> Если все эти меры сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно», — указал Собянин.

При этом он подчеркнул, что это нужно потому, что второй такой удар по малому бизнесу, общепиту, торговле и др., который был нанесен во время весеннего, связанного с SARS-CoV-2 локдауна в РФ, будет крайне трудно пережить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за истекшие сутки было выявлено новое рекордное число случаев заражения коронавирусом — 15 150.