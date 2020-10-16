Саратов, , 11:12 — REGNUM Врачам Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией не удалось спасти еще троих пациентов. Об этом сообщает облминздрав 16 октября.

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Первая жертва коварной инфекции — 37-летняя женщина. Она с повышенной температурой тела и кашлем лечилась дома. На 5-й день ухудшения самочувствия, нарастания слабости и затруднения дыхания обратилась к медикам. При обследовании у больной была выявлена двусторонняя пневмония, назначили лечение. На следующий день женщину госпитализировали на скорой в инфекционный стационар. Там она провела двое суток, одни сутки была подключена к ИВЛ. Погибшая страдала ожирением и артериальной гипертензией.

Вторая женщина в возрасте 58 лет была госпитализирована с пневмонией в тяжелом состоянии. На стационарном лечение больная провела 19 дней, в том числе 16 суток — на ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания — панкреатит и хронический лимфолейкоз.

Еще один погибший — 59-летний мужчина. Больной проходил лечение в ковидном госпитале. На фоне проводимой терапии у него началась отрицательная динамика в виде нарастания явлений полиорганной недостаточности. В стационаре мужчина провел 20 суток, 4 суток на ИВЛ. Пациент страдал еще артериальной гипертензией.

На сегодняшний день с начала пандемии от COVID-19 погибли уже 132 жителя Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 16 октября коронавирус выявлен у 17 756 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 157 жителей региона. Накануне инфицированы были 152 пациента. Выздоровели с начала пандемии 11 978 человек, за сутки — 87 пациентов.

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