Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области продолжаются ежедневные масочные рейды. Правоохранительные органы совместно с мониторинговыми группами инспектируют и предприятия.

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«Рейды проходят семь дней в неделю. В настоящее время проведен мониторинг 85 организаций курируемых сфер деятельности и составлено 68 протоколов об административных правонарушениях. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, работа в данном направлении будет продолжена», — сообщил заместитель донского губернатора — министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

Деятельность промышленных предприятий Ростовской области не прекращалась. Все организации предупреждены о санкциях за нарушения санитарных требований.

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