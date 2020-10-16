Чебоксары, , 10:51 — REGNUM В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом вдвое превышает число выздоровевших. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 октября, за последние сутки в Чувашии выявлено 38 носителей коронавируса, всего в республике с начала пандемии подтверждено 9105 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 7640 человек, в том числе за последние сутки — 19. Доля выздоровевших в Чувашии составляет 84%.

Кроме того, в республике за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего в Чувашии умерли 111 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии предложили ограничить проведение массовых мероприятий на предприятиях общественного питания — в частности, речь идёт о банкетах, свадьбах, поминках.

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