Владимир, , 10:51 — REGNUM Во Владимирской области образовательные организации не планируют переводить на дистанционное обучение или отправлять на каникулы раньше срока. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила директор регионального департамента образования Ольга Беляева на брифинге 15 октября.

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При этом на карантин по COVID-19 закрыты четыре школы — в городе Гусь-Хрустальном и в Судогодском районе — и один детский сад в Собинском районе. Отдельные классы учатся дистанционно в школах Александровского, Вязниковского, Селивановского, Судогодского районов, округа Муром, города Гусь-Хрустальный. На карантин также закрыты отдельные группы в детсадах города Гусь-Хрустальный, округа Муром и Гусь-Хрустального района.

На карантин по ОРВИ закрыты классы в четырёх школах — во Владимире, Коврове, Муроме и в Суздальском районе и группы в девяти детсадах — в Муроме, в Кольчугинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

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