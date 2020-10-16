Москва, 16 октября 2020, 10:49 — REGNUM На сегодняшний день 125 школ ушли на карантин в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в инфографике Минпросвещения РФ, опубликованной в телеграм-канале «Большая перемена».
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"Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.
Таким образом, в процентном соотношении на карантине находятся 0,31% школ от общего числа учебных заведений.
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