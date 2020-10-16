Москва, , 10:56 — REGNUM Решение премьер-министра России Михаила Мишустина сделать 31 декабря в 2021 году выходным днём вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 16 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Слава Богу! Давно пора объявить этот день нерабочим, чтобы люди смогли уехать на отдых. Мне, например, очень удобно, потому что я 24 декабря уезжаю в Африку на Новый год. Мне очень хочется, чтобы было несколько дней перед январём и 10−12 дней после. Чтобы полноценно можно было 15 или 18 дней отдохнуть. А так, никакого отдыха в эти праздники. Шесть или семь дней, в которые никуда не уедешь. Нужны полноценные новогодние каникулы», — считает Алексей.

Часть пользователей оказалась не удовлетворена решением премьер-министра страны. Они считают, что это надо было сделать уже давно, потому что люди чувствуют дискомфорт из-за того, что 31 декабря является «серым» праздником. Имеется в виду, что работодатели по-разному относились к этой дате и не всегда предоставляли своим работникам выходной в этот день.

«Разродились наконец. Люди об этом каждый год просили», — пишет Руслан Л.

Часть комментаторов предложила вернуться к праздничному формату, который существовал во времена Советского Союза. По мнению пользователей, семь выходных новогодних дней лучше, чем десять, из-за того, что население может потерять контроль и начать злоупотреблять спиртными напитками.

«Нужно оставить, как в СССР было. Праздники с 1 по 7 января и достаточно. Иначе народ спивается. И в праздники необходимо ограничить продажу алкоголя. Хватит уже зарабатывать на здоровье людей, заранее на кладбище их отправляя», — поделился мнением пользователь Q.

Другие тоже выступили за сокращение числа праздничных дней. По мнению пользователей, это необходимо сделать, потому что многие были лишены полноценной работы из-за пандемии коронавируса. Теперь же людям необходимо наверстать упущенное.

«Когда работать? Весь год сплошной выходной. Вообще о людях не думают. При такой ситуации сейчас надо вообще с одним выходным работать, чтобы восполнить потери от самоизоляции. Народ нищий», — написал Руслан Ф.

Нашлись и те, кто оказался недоволен тем, что выходной день 31 декабря был установлен только в 2021 году, а в нынешнем году эта дата так и осталась рабочей. По мнению комментаторов, всё дело в нерасторопной бюрократической системе России.

«Это знаменитая бюрократия. Если бы захотели сделать выходным 31 декабря 2020 года, то пришлось бы поменять НПА. А это означает запуск долгой, нудной процедуры. От согласований между комитетами, министерствами, подписаниями и т. д. Короче, пока будут согласовывать, наступит 2021 год», — пишет пользователь под псевдонимом «многониковый_аноним».

Напомним, 16 октября стало известно, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переводе даты 31 декабря 2021 в статус выходного дня.

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