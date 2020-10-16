Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Ленинградской области в третий раз с начала осени выявили за сутки 100 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает 16 октября федеральный оперативный штаб, это на один случай больше чем сутками ранее.

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Всего с начала пандемии в регионе вирусом SARS-CoV-2 заразились 9644 человека, из них 5907 человек уже выздоровели, в том числе 30 за прошедшие сутки, 103 человека умерли от COVID-19 за всё время пандемии.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что в настоящий момент в Ленобласти развернуто 1125 коек для пациентов с COVID-19, из которых 346 свободны, в том числе 109 реанимационных.

За 14 октября в стационары было госпитализировано 65 заболевших, из которых восемь человек — с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 57 — с внебольничной пневмонией.

За прошедшие сутки в Ленобласти наибольшее число выявленных зараженных было зарегистрировано в районах «красной» зоны. Так во Всеволожском районе наибольшее число заболевших в Марина (17), в Гатчинском — в городе Гатчина (15).

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