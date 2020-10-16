Южно-Сахалинск, , 10:43 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, завершая работу на Дальнем Востоке, посетил Курильские острова. Он побывал на Кунашире, Шикотане, Итурупе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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На островах Краснов провёл личные приёмы населения и предпринимателей.

Жители Курильских островов жаловались генеральному прокурору на проблемы переселения из аварийного жилья, предоставления жилья по договорам социального найма, ненадлежащего содержания многоквартирных домов, непредоставление жилья детям-сиротам.

Бизнес-сообщество обозначило перед Игорем Красновым вопросы по непредоставлению субсидий субъектам малого бизнеса в полном размере, неоплате выполненных работ по муниципальным контрактам, отказам органами местного самоуправления в предоставлении земельных участков под ведение бизнеса.

«По указанию Игоря Краснова каждый факт нарушения прав граждан и предпринимателей получит должную правовую оценку, будут приняты все необходимые меры реагирования», — добавили в ведомстве.

В Южно-Курильском районе Краснов принял участие в открытии памятной таблички в честь ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Трухина, занимавшего с 1974 по 1979 год должность прокурора Южно-Курильского района.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Краснов в течение нескольких дней посетил регионы Дальнего Востока. 14 октября он работал на Камчатке, 15-го — в Южно-Сахалинске.