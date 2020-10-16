Москва, , 10:42 — REGNUM От коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки скончались 232 человека. Об этом 16 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 232 летальных исхода», — говорится в информации.

Отметим, что сутками ранее был установлен максимум по числу смертей за всё время пандемии — 286 летальных исходов.

Всего за время пандемии в России от коронавирусной инфекции умерли 23 723 человека.