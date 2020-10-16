Улан-Удэ, , 10:40 — REGNUM В Бурятии, как и по всей стране, снижается число загородных детских лагерей с ростом так называемых «площадок» с дневным пребыванием. По словам председателя регионального парламента Владимира Павлова, в последних отдохнули 82,5% детей, тогда как в лагерях — 5,2%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала.

Заявление прозвучало на заседании парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Политик добавил, что это связано в том числе с неудовлетворительным состоянием учреждений. Так, большинство загородных лагерей республики были построены в середине XX века.

«В настоящее время в Республике Бурятия растет численность детей находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 17 лет. Если в 2014 году таких детей было 51 тыс., то в 2020 году стало 70 тыс.» — отметил спикер.

Отмечается, что в этих условиях субъекты не могут самостоятельно обеспечить «содержательный отдых детей». В связи с этим Владимир Павлов считает необходимым финансировать организацию отдыха из федерального бюджета. Деньги должны пойти на строительство новых и реконструкцию старых лагерей. С этим предложением в ассоциации намерены выйти на премьер-министра Михаила Мишустина.

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