Барнаул, , 10:40 — REGNUM За последние сутки в Алтайском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 16 октября в краевом правительстве, пять человек умерли от COVID-19, трое — от иных причин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 625 человек, у которых был выявлен коронавирус. Зарегистрировано 289 случаев смерти от коронавирусной инфекции, 332 — от иных причин. Ещё по четырём летальным случаям проводится экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 октября в Алтайском крае скончались 13 пациентов с коронавирусом.

В регионе на сегодняшний день SARS-CoV-2 выявлен у 16 039 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае выявлено более 16 тысяч носителей коронавируса