Цхинвал, , 10:41 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за последние сутки. Об этом 16 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«Еще у 30 человек подтвердился коронавирус, это данные за сутки», — рассказала врач журналистам.

По словам Кочиевой, с начала пандемии в республике выявили 227 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в республике сделали более 5,9 ПЦР-тестов на коронавирус, в том числе 132 за последние сутки.

Данных о тех, кто победил коронавирусную инфекцию за последние сутки, нет. Случаи смерти пациентов с COVID-19 за время пандемии не зафиксированы.

Кочиева отметила, что в Южной Осетии на протяжении четырех суток подряд наблюдается рост числа выявленных носителей коронавируса в день, а инфекционное отделение Республиканского многопрофильного медицинского центра уже заполнено пациентами с COVID-19 и вирусной пневмонией.

Как сообщила главный санитарный врач, в минздраве республики рассматривают вопрос о том, чтобы открыть второе отделение для пациентов с коронавирусом.

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