Пенза, , 10:46 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 16 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 734 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 160 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 150 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе с начала пандемии выздоровели 9 943 человека, за сутки — 111 пациентов. 143 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Пензенской области в целях профилактики распространения коронавируса проведут очередную обработку мест общего пользования. На этот раз на Фонтанной площади, улице Московской и на площади Ленина.

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