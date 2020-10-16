Вашингтон, , 10:33 — REGNUM В 2019 году самым популярным у угонщиков в США автомобилем стал пикап Ford F-150. Об этом сообщает издание Hot Wheels.

Журналисты отмечают, что за прошлый год автоворы угнали 38 938 таких пикапов. Отмечается, что Ford F-150 на протяжении 43 лет был самым продаваемым в Соединённых Штатах автомобилем.

На второй строчке рейтинга разместилась модель Honda Civic. В прошлом году это авто в Соединённых Штатах было угнано 33 220 раз. При этом в 2018 году было зарегистрировано 38 426 краж этого авто. Тройку лидеров рейтинга занимает Chevrolet Silverado — 32 583 угнанные машины.

Далее по списку идут модели: Honda Accord, Toyota Camry, Nissan Altima, Toyota Corolla, Dodge RAM, GMC Sierra и Honda CR-V.

Напомним, в России на сайте «Авито Авто» за первые восемь месяцев нынешнего года запросы в поисковой строке на автосигнализацию увеличились на 52% по сравнению с прошлым годом.

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