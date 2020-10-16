Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждено еще 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на девять случаев больше, чем днем ранее, сообщили 16 октября в федеральном оперативном штабе.

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С учетом новых данных общее количество подтвержденных фактов инфицирования в Петербурге составляет 50 573 случая за всё время пандемии, с начала марта текущего года.

По суточной выявляемости вируса SARS-CoV-2 Петербург остается на втором месте среди регионов России после Москвы. По общему количеству случаев Северная столица третья, после Москвы и Московской области.

За последние сутки от коронавируса в Петербурге вылечились еще 322 человека. Таким образом, общее число переболевших составляет 32 850 человек.

Список летальных исходов COVID-19 в Петербурге в последние сутки увеличился еще на 25 случаев. Общее количество умерших от последствий коронавирусной инфекции составляет на 16 октября в Петербурге 3376 человек.

За последние сутки в России подтверждено 15 150 новых случаев заражения. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 369 313 случаев (+1,1% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 232 летальных случая, всего скончались 23 723 человека.

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