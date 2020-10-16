Варшава, , 10:29 — REGNUM 15 октября глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак получил отчет об эпидемиологической ситуации в армии и обнародовал данные во время брифинга с занимающими руководящие должности офицерами. Об этом передает Polskie Radio 24.

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"В настоящее время коронавирусом инфицированы 614 солдат и 346 курсантов. Это не влияет на боеготовность», — заявил министр обороны.

Блащак также заявил, что в армейских подразделениях четко выполняют все рекомендации из министерства здравоохранения Польши, а служба сейчас проходит в особых санитарных условиях, которые заключаются учащении дезинфекционных мер и проверок состояния здоровья солдат и курсантов.

За прошедшие сутки, по информации польского минздрава, в республике было зафиксировано 8099 новых случаев заражения коронавирусом. 91 инфицированный умер. Всего в Польше с начала пандемии зафиксировано около 150 тысяч заразившихся коронавирусом, более 3,3 тысячи человек умерли.