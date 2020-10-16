Астрахань, , 10:28 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 16 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Всего скончались 139 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления был и 7012 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом