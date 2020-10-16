Астрахань, 16 октября 2020, 10:27 — REGNUM В Астраханской области 16 октября подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»
Всего в регионе зарегистрировано 8093 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 994 человека.
Выздоровели 7012 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 139 человек скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,15.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19
Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19