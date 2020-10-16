Астрахань, , 10:27 — REGNUM В Астраханской области 16 октября подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 8093 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 994 человека.

Выздоровели 7012 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 139 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,15.

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