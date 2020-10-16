Благовещенск, , 10:25 — REGNUM В Амурской области власти приняли решение обеспечить бесплатными лекарствами больных COVID-19, которые проходят лечение дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как правило, дома остаются те пациенты с коронавирусом, у которых болезнь протекает в лёгкой форме. Но жители области просят госпитализировать их из-за дорогостоящих лекарств.

«Сегодня я подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на то, чтобы люди, которые болеют коронавирусом в лёгкой форме и могут лечиться амбулаторно, могли получить медикаменты и медицинское сопровождение на дому», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

На обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, проходящих лечение от COVID-19 на дому, из резервного фонда области выделено 13,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 292 тыс. человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.