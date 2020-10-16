Барнаул, , 10:23 — REGNUM По состоянию на 16 октября в Алтайском крае коронавирус выявлен у 16 039 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 181 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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Выздоровели 167 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 13 785.

В Алтайском крае на сегодняшний день провели обследование на новую коронавирусную инфекцию 569 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 октября в Алтайском крае коронавирус выявили у 178 человек.

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