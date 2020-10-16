Ижевск, , 10:23 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось о двух летальных случаях.

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Умерли три женщины в возрасте 72-х, 74-х и 75 лет. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 октября в республике выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 118 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7197 случаев.

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