Абдулино, Оренбургская область, , 10:21 — REGNUM В Абдулинском районе Оренбургской области на скамье подсудимых окажется риелтор, которая совершала махинации со средствами маткапитала. Как сообщили корреспонденту Ре в областной прокуратуре. Жертвами обмана стали 12 человек. Ущерб оценивается в 2,5 млн рублей.

По данным следствия, в 2017—2019 годах риелтор, выступая посредником на рынке недвижимости, реализовывала незаконную схему обналичивания средств материнского капитала.

Женщина предлагала владельцам сертификатов совершение сделок с недвижимостью их фактического участия. Риелтор сама подбирала дома и квартиры, оформлялся объекты необходимую документацию. При этом стоимость объектов недвижимости намеренно завышалась. Разницу между реальной ценой и размером выделенных государственных средств злоумышленница присваивала.

Риелтору предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере и с причинением значительного ущерба гражданину»). Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курганской области выявлено 413 брошенных жилых домов, которые приобретались на средства маткапитала. Все эти дома изначально были непригодными для проживания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области выявили 413 фактов мошенничества с маткапиталом