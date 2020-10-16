Москва, , 10:19 — REGNUM Свыше 292 тыс. человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 292 893 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 52,7 млн, из которых 502 тыс. были сделаны за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 14 октября под медицинским наблюдением в России находится 286 630 человек.