Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:11 — REGNUM В кузбасском управлении Роспотребнадзора объяснили лидерство Новокузнецка по суточному приросту пациентов с коронавирусом. По словам специалиста ведомства Елены Парамоновой, согласно статистике, заболеваемость в южной столице региона снижается.

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Парамонова подчеркнула, то, что в Новокузнецке и Кемерове много заболевших COVID-19, — ожидаемо и закономерно, так как в этих городах проживает много людей.

«За 41-ю неделю — с 5 по 11 октября — в Новокузнецке было выявлено 262 случая заражения коронавирусом, а за предыдущую неделю — 276 случаев», — цитирует Vse42.ru Парамонову.