Ижевск, , 10:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 октября выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 118 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7197 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписано 158 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4916 человек. 129 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2082 человека. Из их числа 1426 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 618 — в состоянии средней степени тяжести, 108 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в медицинских организациях Удмуртии по результатам совместного со Счетной палатой России проверочного мероприятия было выявлено, что медикам недоплатили в августе — сентябре стимулирующие выплаты на сумму 502,2 тыс. рублей. Также выявлено, что в некоторых учреждениях федеральные выплаты задерживались на 1−2 месяца из-за необходимости подтверждения диагноза, а в Завьяловской районной больнице выплаты задерживались на срок до трёх месяцев.

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