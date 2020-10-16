Псков, , 10:14 — REGNUM Школьники города Пскова с понедельника, 19 октября, раньше положенного срока уйдут на осенние каникулы. Из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции они будут отдыхать не одну, а две недели. Об этом сообщил в телеэфире губернатор региона Михаил Ведерников.

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По его словам, с начала осени суточный прирост выявленных инфицированных коронавирусом жителей Псковской области составляет порядка 60 человек. Несмотря на то, что взрывного роста числа заболевших удалось избежать, региональные власти предпринимают ряд действий для того, чтобы сохранить ситуацию под контролем. Так, в области развернуто 620 специализированных коек, из которых заняты 509, и в случае необходимости в течение трех дней коечный фонд готовы увеличить в два раза.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент никакие глобальные решения, такие как перевод всех школ на дистанционный режим или закрытие отраслей экономики, не обсуждаются. Однако в регионе продолжает действовать масочно-перчаточный режим в общественном транспорте и общественных местах. Вместе с тем с 19 октября все школы Пскова уходят на осенние каникулы.

«Сделают они это раньше на неделю, и осенние каникулы продлятся вместо одной недели две недели», — пояснил губернатор.

По его словам, в настоящий момент в Псковской области на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции переведены 37 классов школ, и большая часть из них — 28 классов — в городе Пскове.

«Поэтому на территории города Пскова все школы переходят на такой режим», — пояснил Ведерников.

Добавим, также с понедельника в Псковской области вводится ограничение на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. На этот же срок будут отменены льготы на проезд в общественном транспорте.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Псковской области выявили 66 новых носителей коронавируса, 21 пациент выписан.

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