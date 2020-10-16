Ярославль, , 10:06 — REGNUM Жители дома в Ярославле, пострадавшего во время взрыва газа в августе 2020 года, получили письмо от руководства гостиницы «Которосль» о завершении срока бесплатного проживания. Копию письма предоставили сами жители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители пострадавшего дома в гостинице City-yaroslavl.ru

Директор гостиницы уведомляет жильцов о завершении срока действия муниципального контракта, заключенного с мэрией Ярославля на оплату проживания и питания жителей пострадавшего дома. Контракт истекает 31 октября.

«Убедительно просим вас заблаговременно решить вопрос дальнейшего пребывания в гостинице и воспользоваться мерой социальной поддержки в виде оплаты фактических расходов за наём жилого помещения… По истечении срока действия муниципального контракта ваше проживание в гостинице возможно только при внесении платы в установленном законом порядке», — говорится в письме руководства гостиницы.

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что власти ведут с жильцами работу по подбору съёмного жилья.

«Муниципальный контракт заключён до 31 октября. Других решений пока нет. В настоящее время с каждым жителем в индивидуальном порядке ведётся работа по подбору арендного жилья», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Гаврилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля готова оплачивать съёмное жильё до решения вопроса с расселением дома. Между тем часть жителей хочет оставаться в гостинице, где в настоящее время они не только живут за счёт бюджета, но и бесплатно питаются. По сообщению портала «ЯрНьюс», на их проживание и питание мэрия города потратила 27 млн рублей.

Пока неясно, что будет с теми людьми, кто не успеет переехать в арендованные квартиры до конца октября или не захочет этого сделать. Если следовать логике письма, с них могут потребовать плату за дальнейшее проживание или выселить. Если, конечно, власти не заключат новый контракт.

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