Пермь, , 10:04 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении водителей иномарки, который сбил автоинспекторов. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в феврале 2020 года. Во время патрулирования улиц экипаж ДПС получил сигнал о нарушителе правил дорожного движения. Водитель автомобиля BMW игнорировал требование автоинспекторов об остановке, наоборот, увеличивал скорость и пытался уйти от преследования.

Определив маршрут следования автомобиля, сотрудники ДПС припарковали служебную машину на обочине дороги и ожидали выезда нарушителя. Увидев патрульный автомобиль и сотрудников ГИБДД, нарушитель умышленно совершил наезд на автоинспекторов. Водитель не справился с управлением, и иномарка врезалась в автомобиль полиции и въехала в сугроб. Автоинспекторы получили травмы.

Суд приговорил пермяка к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

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