Тбилиси, , 10:04 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 887 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 16 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 15 327 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 7613 человек победили инфекцию, в том числе 246 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 124 человека с диагнозом COVID-19, из них 11 в течение последних суток. В стационаре лечат 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1090. На карантин поместили 5721 человека.

Стоит отметить, что накануне был поставлен антирекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса — 919. Премьер-министр Грузии призвал население соблюдать мены предосторожности, а владельцев компании — переводить сотрудников, где это возможно, на дистанционный режим работы. Также ресторанам в Тбилиси и Имеретии, где чаще всего выявляют новые случаи заражения SARS-CoV-2, запретили работать после 22:00.

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