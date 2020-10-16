Кызыл, , 10:01 — REGNUM Суточный прирост носителей коронавируса в Туве продолжает постепенно расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла и десяти районов. Общее число выявленных случаев за всё время эпидемии достигло 8,4 тыс. В стационарах республиканской столицы остаются 104 тяжёлых пациента, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 93 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 77. За весь период выздоровело 7735 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

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