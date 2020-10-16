Пенза, , 10:01 — REGNUM В Пензенской области проведут ежегодный региональный конкурс «Инженер года» по трем номинациям: инженер-программист, инженер-механик, инженер-электроник. Подать документы для участия можно с 21 октября до 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

К конкурсу допускаются граждане России, имеющие высшее образование, независимо от возраста, должности и наличия ученого звания, занятые инженерной деятельностью на территории Пензенской области. Соискателей будут оценивать за достижения в профессиональной сфере; наличие научных публикаций; наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, автором которых является конкурсант; научно-технический уровень работ соискателя и экономический эффект от них. Участие в конкурсе бесплатное.

Победитель в каждой номинации получит премию в размере 50 тыс. рублей, за второе место — 30 тыс. рублей, третье — 20 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области с 17 по 24 сентября провели конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации». Победитель получил денежное поощрение в сумме 100 тыс. рублей. Два воспитателя, занявших второе место — по 50 тыс. рублей каждому. За третье место два педагога получили по 30 тыс. рублей каждый. Пять лауреатов конкурса по итогам первого тура второго этапа отмечены по 15 тыс. рублей.

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