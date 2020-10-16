Челябинск, , 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 15 октября скончались пятеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них двое скончались от COVID-19. Одной женщине было 60 лет, а второй 65. 74-летний мужчина и 65-летняя женщина умерли в результате сердечно-сосудистых заболеваний, а у 68-летней гражданки к тому же был сахарный диабет.

C начала пандемии от ковида на Южном Урале скончались 140 пациентов, а от других причин — 420.