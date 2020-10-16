Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 63 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 63 371 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 370 468.

Также сообщается, что за это же время в Индии 895 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 112 161.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 453 779 человек вылечились от нового заболевания, 70 388 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии по состоянию на 14 октября за сутки было выявлено свыше 67 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.