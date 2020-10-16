Новосибирск, , 09:52 — REGNUM В новосибирских школах из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены 224 класса. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил мэр города Анатолий Локоть. «В 89 школах, из 217 работающих, зафиксировано 145 детей с подтверждённым диагнозом, — цитирует редакция «Вести Новосибирск» — Всего классов на карантине, не только по причине заболевших детей, но и учителей, — 224 на сегодняшний день».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 октября, за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом.

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