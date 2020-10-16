Москва, , 09:57 — REGNUM День 31 декабря 2021 года объявлен в России выходным. Постановление о переносе выходных дней в будущем году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 16 октября на сайте правительства.

В 2021 году нерабочие праздничные дни 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Их перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

Кроме того, жители России будут отдыхать три дня подряд, с 21 по 23 февраля, из-за переноса на понедельник нерабочей субботы 20 февраля.

Долгих выходных в будущем году будет семь. Это период с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 31 декабря — сокращённый рабочий день.

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