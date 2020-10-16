Москва, , 09:43 — REGNUM Посольство Индонезии в Москве продвигает потенциал индонезийского кофе на российском рынке, сообщает Antara.

По данным источника, Россия является крупнейшим переработчиком кофе во всем регионе Евразии: за последние десять лет потребление кофе выросло почти на 100%.

Об этом стало известно на встрече временного поверенного в делах Индонезии в Москве Азиса Нурвахьюди с ведущими российскими импортерами кофе. На мероприятии присутствовали пять представителей трех российских импортеров кофе, а именно Traveler's Coffee, «Чайная компания №1» и Cezve Coffee. Встреча проводилась в рамках серии мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией в 2020 году.

Цель посольства Индонезии в Москве по включению государства в пятерку крупнейших стран — экспортеров кофе в России будет достигнута в 2021 году.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 2019 году Индонезия стала седьмым крупнейшим экспортером кофе в России с общей стоимостью 20,15 млн долларов США. В экспорт индонезийского кофе в Россию входят 73% робусты и 27% арабики.

Тем временем Александра Матвеева из компании Traveler's Coffee предложила индонезийским компаниям и поставщикам кофе быть более активными в отношениях с российскими импортерами.

В настоящее время самый популярный индонезийский кофе в России, как правило, поставляют с острова Суматра.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Сингапура договорились укреплять экономическое сотрудничество.

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