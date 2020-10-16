Абакан, , 09:42 — REGNUM В январе — августе 2020 года в Хакасии число умерших превысило число родившихся, сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате.

За указанный период в республике сложилась естественная убыль населения, составившая 980 человек.

Всего за восемь месяцев текущего года в Хакасии на свет появились 3544 ребёнка, а умерли 4524 человека. По сравнению с 2019 годом рождаемость упала на 6,4%, смертность выросла на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае также зафиксирована естественная убыль населения.

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