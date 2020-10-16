Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Руководство Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена объяснило, для каких целей это медучреждение закупает человеческие останки. С их помощью петербургские медики учатся и закрепляют навыки проведения сложных операций, прежде чем выполнять их на реальных пациентах. Об этом заявил директор НИИ Рашид Тихилов, сообщили в комздраве Петербурга.

Накануне на сайте государственных закупок появилась информация о том, что НИИ Вредена хочет закупить на 12,816 млн рублей биологический материал, а точнее, 42 замороженные части человеческих тел. Они, как говорится в документе, предназначены для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей.

Как пояснил Рашид Тихилов, подобная закупка — обычная практика для крупных медицинских и научных центров во всех странах мира.

«Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене, — пояснил он. — Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы».

Обучение хирургов на реальном биоматериале, а не на пластиковых моделях, далеких от реальности, практикуется не только в России, но и во всем мире, обратил внимание директор медицинского НИИ.

«Как по-другому учить врачей? — задался вопросом специалист. — Подобные закупки мы проводим раз в полтора-два года, в точном соответствии с федеральным законом №44».

Помимо этого, Рашид Тихилов указал, что, как правило, по этим закупкам российские медцентры получают биоматериал из других стран, а не из России. При этом все останки имеют необходимые документы в строгом соответствии с российским и международным законодательством.