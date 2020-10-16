Хабаровск, , 09:39 — REGNUM В Хабаровском крае с 16 октября начали действовать более жёсткие меры, направленные на предотвращение массового распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

Читайте также: Эпидемиолог: для тотального карантина по COVID-19 нет оснований

Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничиваются количеством в 50 участников.

Работодателям рекомендуется перевести на «удалёнку» сотрудников старше 65 лет. Также на дистанционный режим работы необходимо перевести беременных и тех, кто имеет хронические заболевания.

Оперативный штаб поручил организовать работу аппаратов компьютерной томографии амбулаторно на базе КГБУЗ «Краевой диагностический центр» и КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 19 октября будет обязательным тестирование на коронавирус всех пассажиров, вылетающих из Хабаровска в населённые пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края, а также в Николаевск-на-Амуре. При этом для граждан, прописанных в этих населённых пунктах, и тех, кто вылетает с целью ухода на дому за тяжелобольными близкими родственниками либо на похороны, предусмотрена компенсация расходов на тест из резервного фонда правительства края в сумме до 2,5 тыс. рублей.

Запреты касаются и проведения первенств (чемпионатов) Дальнего Востока с участием несовершеннолетних.

Ограничены массовые мероприятия в помещениях, исключение составляют театры и кинотеатры, в которых, кроме обязательных противоэпидемических мер, действует шахматная рассадка зрителей.

Все личные приемы граждан в правительстве края, органах исполнительной власти и местного самоуправления будут переведены в режим видеоконференцсвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткие санитарные ограничения в текущей ситуации с коронавирусом не нужны. Об этом заявил замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов.

Читайте развитие сюжета: Хабаровский край закупит оборудование для удвоения объёма ПЦР-тестирования