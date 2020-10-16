Красноярск, , 09:33 — REGNUM За восемь месяцев 2020 года в Красноярском крае умерло человек больше, чем родилось.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, естественная убыль населения в регионе за указанный период составила 5073 человека.

В Красноярском крае за январь — август 2020 года родился 19 271 ребёнок, умерли 24 344 человека.

Рождаемость в регионе по сравнению с 2019 годом упала на 6,8%, смертность выросла на 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ингушетии из-за роста рождаемости не успевают создавать достаточного количества мест в школах и детских садах и койко-мест в медучреждениях.

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