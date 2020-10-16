Пермь, , 09:47 — REGNUM Минздрав Пермского края назвал причину, по которой местный житель не смог дозвониться до поликлиники и узнать результат теста на коронавирус. В ведомстве заявили, что пермяк звонил по неверному номеру телефона.

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В ведомстве отметили, что провели служебную проверки. Выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру телефона, относящемуся к ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №5». По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19. По данному номеру можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита.

Ранее информресурсы распространили сведения о том, что житель Перми 12 октября 771 раз пытался дозвониться до поликлиники и узнать результат анализа. Мужчина сдал тест на коронавирус 7 октября и хотел узнать результат. Изначально ему сказали, что итог можно узнать 9 октября, затем срок перенесли на 12 октября. По словам пермяка, из-за неопределенности медики отказываются брать анализ у знакомых, которые с ним контактировали. До медучрежедния удалось дозвониться только 13 октября. Оказалось, что тест ещё не готов.

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