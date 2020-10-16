Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM На дистанционное обучение в Екатеринбурге перевели уже 140 классов, по состоянию на 15 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

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Для сравнения, в начале недели ведомство сообщало о 64 классах, находящихся на «дистанте». Таким образом, всего за три дня количество таких классов более чем удвоилось.

Большая часть классов (133) ушла на карантин по COVID-19, остальные — по ОРВИ, передаёт портал «66.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Свердловской области высказались против введения дополнительных каникул из-за COVID-19.

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