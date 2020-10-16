Москва, , 09:38 — REGNUM Решения властей Москвы об ограничениях, связанных с распространением коронавируса, адекватны сложившейся сегодня ситуации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в опубликованном 16 октября интервью ТАСС.

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Он отметил, что городским властям приходится принимать «менее плохое» решение, а не выбирать между плохим и хорошим.

«Уж если ничего не делать, завтра придется принимать более радикальные, более жёсткие, более неприятные меры», — подчеркнул Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за увеличения количества выявленных случаев коронавируса в Москве временно заблокировали льготный проезд для людей старше 65 лет и хронических больных. Работодателей обязали перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников, а школьников отправили на каникулы.

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