Пенза, , 10:00 — REGNUM В столице Пензенской области в целях профилактики распространения коронавируса проведут очередную обработку мест общего пользования. На этот раз на Фонтанной площади, улице Московской и на площади Ленина. Соответствующее распоряжение дал мэр города Андрей Лузгин.

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Помимо этого, в Пензе регулярно обрабатывают и подвижной состав пассажирского транспорта. Его дезинфекцию осуществляют на каждой конечной остановке. Среди кондукторов и водителей общественного транспорта более 90% соблюдают санитарные требования. Пассажиров будут по-прежнему информировать о необходимости использования индивидуальных средств защиты. Надзорным ведомствам поручено продолжить мониторинг торговых объектов и общественного транспорта по соблюдению социальной дистанции и масочного режима населением.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на 15 октября коронавирус за сутки выявили у 150 человек, из них 11 — дети. Среди жителей Пензы инфицированы 103 человека.

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