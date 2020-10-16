Тюмень, , 09:21 — REGNUM В Тюменской области за последнюю неделю на 30% выросло число заражений коронавирусом среди работников офисов и банков. Об этом сообщила региональному оперативному штабу руководитель управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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В тюменском отделении ПAO «Промсвязьбанк» коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 сотрудников. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, контактные лица переведены на удалённый режим работы.

Рост инфицирования банковских служащих обусловлен, по словам Галины Шарухо, несоблюдением противоэпидемических требований в трудовых коллективах.

В тюменском отделении АО «ЮниКредит Банк», к примеру, в ходе проверки обнаружено, что при уборке не используются дезсредства, нет графиков обработки помещений.

«Совместно с профильными департаментами правительства области мы усиливаем контрольно-надзорные мероприятия в отношении магазинов, общепита, офисов и банков, а сотрудники полиции — в автобусах и такси, а также за соблюдением изоляции на дому больными и контактными», — сообщила Галина Шарухо.